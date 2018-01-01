Эшли Янг дисквалифицирован на три матча за грубость

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг дисквалифицирован на три ближайших матча команды. В последней игре Янг ударил локтем полузащитника "Саутгемптона" Душана Тадича, но арбитры оставили этот инцидент без внимания.

Янг признал обвинения в грубой игре в инциденте, но посчитал наказание чрезмерным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу манкунианцев. Комиссия Футбольной ассоциации Англии отклонила его претензию. Таким образом, полузащитник пропустит выездной матч чемпионата Англии с "Эвертоном" (1 января), матч 1/32 финала Кубка Англии с "Дерби Каунти" (5 января) и домашнюю игру "МЮ" против "Сток Сити" (15 января).