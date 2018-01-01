Сборная России сыграет с американцами в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная России сыграет с американцами в четвертьфинале чемпионата мираЧитайте нас в Telegram
В американском Баффало завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею. В заключительном матче группы "В" сборная России по буллитам проиграла команде Швеции со счетом 3:4.
По ходу встречи россияне, имевшие шансы на первое место в группе, постоянно находились в роли догоняющих. Счет в игре на восьмой минуте открыл Лиас Андерссон, затем Дмитрий Соколов сравнял счет (16-я). Но ничейный счет держался недолго. Уже через полторы минуты Тимоти Лильгрен вновь вывел шведов вперед. На перерыв команды ушли при равном счете, на 19-й минуте отличился Клим Костин.
Во втором отрезке матча россияне много играли в меньшинстве, из-за этого шведы владели постоянным преимуществом, но забить так и не смогли. Третий период проходил в равной и упорной борьбе. За пять минут до окончания основного времени матча Гленн Густафссон снова вывел свою команду вперед, однако Алексей Полодян, спустя две минуты, сумел восстановить равновесие.
Ничья в основное время не устраивала сборную России, поэтому Валерий Брагин в концовке матча принял решение заменить вратаря российской команды Владислава Сухачева на шестого полевого игрока. Россиянам в концовке удалось создать давление на ворота соперников. Но забить не получилось. В овертайме в формате 3 на 3 ни одной из команд забросить не удалось, поэтому встреча перетекла в серию послематчевых буллитов, в которой шведы одержали победу благодаря точному броску Оскара Стеена.
Сборная Швеции на молодежных чемпионатов мира имеет уникальную серию. Она не проигрывает на групповых этапах турнира уже на протяжении 11 лет, последнее поражение в группе случилось со шведами 31 декабря 2006 года. С тех пор сборной Швеции удалось подряд обыграть 44 команды.
Российская команда в итоге заняла третье место в группе. В четвертьфинале россияне встретятся с командой США, которая заняла второе место в другом квинтете. Остальные пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Канада – Швейцария; Финляндия – Чехия; Словакия – Швеция.
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