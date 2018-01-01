Алкогольные энергетики объявлены вне закона

С 1 января в России вступил в силу закон о запрете на производство и продажу алкогольных энергетических напитков. Его инициировала группа членов Совфеда, уточняет издание "Известия". Решение ввести запрет было принято после того, как по России прокатилась волна массовых отравлений суррогатами.

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Запрет касается энергетиков с долей спирта не более 15 процентов.