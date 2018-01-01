Версия: елка в Южно-Сахалинске могла сгореть из-за фейерверка

25-метровая искусственная елка полностью сгорела на площади Южно-Сахалинска. ЧП произошло в разгар новогодних гуляний. Очевидцами стали сотни горожан и гостей, которые встречали праздник в центре города.

По предварительной версии, причиной возгорания стал неаккуратно запущенный фейерверк. Никто не пострадал, сообщает телеканал "Россия 24". Власти города обещают, что вместо сгоревшей елки в Южно-Сахалинске установят новую.

Очевидец прислал видео с места событий на сайт "Мобильный репортер".