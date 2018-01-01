В первый день года в Москве будет тепло и дождливо

1 января в столичном регионе ожидается теплая погода.

По прогнозу Центра погоды "Фобос", в первый день наступившего года в Москве продолжат господствовать теплые и неустойчивые атлантические воздушные массы. Из-за этого при доминировании облачной погоды возможны локальные осадки, но их количество ожидается незначительным.

Дневной максимум в мегаполисе и по области составит от нуля до двух градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное — 746 миллиметров ртутного столба.