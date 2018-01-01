Часть Владивостока осталась без света из-за петарды

Крупный район Владивостока оказался обесточенным из-за запущенной петарды.

Компания молодых людей запускала гигантские хлопушки прямо под ЛЭП на Горной улице. Одна из петард попала в провода. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв, и район остался без света. По словам одного из очевидцев, "вспышка была такой яркой, что было больно смотреть, дуга гуляла по ЛЭП, потом вспыхнуло пламя".

Как сообщает "Интерфакс", без электричества оказались улицы Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова. Аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Между тем в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела 25-метровая елка. Причиной возгорания, по предварительным данным, также стала запущенная петарда. А в Петропавловске-Камчатском из-за короткого замыкания гирлянды сгорели фигуры Деда Мороза и Снегурочки.