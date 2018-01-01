"Цинизм без границ": Пушков прокомментировал новогоднее обращение Порошенко к Донбассу

Российский сенатор Алексей Пушков назвал цинизмом новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко.

Как сообщает РИА Новости, глава Украины поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, заявив, что их "дом — Украина".

"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что такие заявления Порошенко делает после нескольких лет обстрелов и полной блокады.