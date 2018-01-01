НХЛ. Нападающий "Далласа" Радулов приложил руку к разгрому "Сан-Хосе"

Последний в 2017 году игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился тремя встречами. Две из них завершились крупными победами хозяев площадки.

"Даллас Старз" на своей площадке забросил шесть безответных шайб в ворота "Сан-Хосе Шаркс" – по две в каждом из периодов. Российский легионер "звезд" Александр Радулов участвовал в первой из голевых атак, сделав голевую передачу. Теперь на счету Александра 32 очка по системе гол плюс пас – 14+18 соответственно.

"Колорадо Эвеланш" дома разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" 6:1. Вратарь "лавин" Семен Варламов смотрел за ходом матча со скамейки запасных. Его товарищи защитник Андрей Миронов и нападающий Наиль Якупов результативных действий не совершили.

"Чикаго Блэекхоуск" смог отыграть три шайбы в гостевой встрече с "Калгари ФлеймЗ" – основное время завершилось вничью 3:3. Но в самом начале дополнительного периода Марк Джордано принес "Калгари" победу 4:3.