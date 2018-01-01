В Приморье взрыв бойлера в приюте убил воспитательницу

В детском доме в городе Спасске при взрыве водонагревателя погибла 59-летняя воспитательница. Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело.

Женщина скончалась от травм, вызванных падением стены при разрыве бойлера. В это время в доме находились 11 детей. Никто из них не пострадал. Сейчас им оказывают психологическую помощь, пишет "Интерфакс".

Власти Приморского края выплатят семье воспитательницы компенсацию. Причину воскресной трагедии выяснит экспертиза.