Аэропорты, стадионы и отели: к ЧМ-2018 все готово

Через полгода Россия примет чемпионат мира по футболу. Команды, болельщиков и туристов ждут 11 городов. Большая часть стадионов уже сданы, а другие будут готовы в ближайшее время. К соревнованиям готовят не только спортивные площадки, но и отели, дороги и аэропорты.

До старта чемпионата мира по футболу осталось фактически полгода. Сдаются новые стадионы, модернизируются аэропорты. Организаторы проверяют готовность инфраструктуры, а болельщики покупают билеты.

Принимать участников и гостей будут 13 аэропортов в 11 городах. Сейчас полностью завершены работы в Сочи, Казани, в столичном Внукове и Санкт-Петербурге. Воздушная гавань в Волгограде стала больше. В Калининграде ввели первую очередь нового терминала международного аэропорта. Реконструкция авиакомплексов Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Саранска идет по графику. Только в уральском Кольцове планируют принять порядка 60 тысяч болельщиков. В Шереметьево строят новую взлетно-посадочную полосу, ее введут в эксплуатацию ближе к началу чемпионата.

Аэропорт в Ростове-на-Дону — крупнейшую воздушную гавань Южного федерального округа – построили с нуля. Общая площадь терминала – более 50 тысяч квадратных метров, пропускная способность – 5 миллионов человек в год. В перспективе цифра может вырасти до 12 миллионов человек. Стройка шла три года, инвестиции в проект составили порядка 50 миллиардов рублей.

"Наша транспортная система справится с ответственной задачей по обслуживанию болельщиков, зрителей и участников чемпионата мира по футболу, — уверен министр транспорта РФ Максим Соколов. – Все 13 аэропортов в 11 городах нашей страны, которые будут принимать матчи чемпионата мира, будут полностью готовы к выполнению этой задачи. Для мероприятий чемпионата мира в целом в нашей программе заложено более 330 миллиардов рублей, половина из которых — это внебюджетные источники".

Сразу после проведения жеребьевки спрос на авиабилеты в Россию заметно вырос. По данным аналитиков, самыми преданными футбольными болельщиками оказались жители Великобритании, Германии, Испании и Польши. Сборные этих стран примут участие в матчах. На пятом месте по числу поисков российских направлений — американцы. Они будут болеть не за свою команду, так как в финал она не прошла.

Чаще всего иностранцы ищут билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Следом идут Калининград и Казань. Сейчас средняя стоимость билета в город, принимающий мундиаль, составляет 15 тысяч рублей. Эксперты призывают всех желающих поторопиться с покупкой, ведь цены растут.

Всего 12 стадионов в 11 городах. Две арены были введены еще в 2013 году. В Казани — к летней Универсиаде, а в Сочи к Олимпиаде был построен стадион "Фишт". Москва примет болельщиков сразу на двух полях. Совсем недавно завершилась реконструкция "Лужников" (там пройдут матчи открытия и финал). Второй столичный стадион – "Спартак". Первую игру на нем сыграли в 2014 году. В Санкт-Петербурге арена-тезка города уже принял первых игроков и болельщиков.

В декабре сдали стадионы в Калининграде и Ростове-на-Дону. В Ростове каждый матч смогут увидеть более 43 тысяч человек, а в самой западной точке страны 35 тысяч человек. "Строительство стадионов было полностью на бюджетные средства. Стоимость была определена у нас с самого начала — 18,7 и 17,3 миллиарда рублей. В Калининграде у нас были очень большие проблемы с входом на площадку, потому что территория была слабо подготовлена. Мы там приняли определенные инженерные решения и успели все сделать в установленные сроки", — сказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

Не все 12 стадионов строили с нуля. Некоторых ждала реконструкция. Легендарные "Лужники" были построены еще в 1956 году. Модернизация началась в 2013-м. Теперь арена будет исключительно футбольной. Легкоатлетические дорожки убрали, площадь крыши увеличили. Реконструкция обошлась в 24 миллиарда рублей.

Вторую столичную точку проведения чемпионата – "Спартак" — открыли в 2014 году. Строительство стоило 14,5 миллиарда рублей. Самым дорогим стадионом оказался "Санкт-Петербург". На него потратили более 41 миллиарда рублей. Гораздо меньшей кровью обошлись строители арены в Екатеринбурге. Стадион воздвигли почти за 13 миллиардов.

На подготовку инфраструктуры к чемпионату мира расходы федерального бюджета составили 390 миллиардов рублей. Вся же программа с учетом частных и региональных инвестиций — 678 миллиардов рублей. Среди частных инвесторов есть и крупные международных сети отелей. Сейчас во всех городах, где будет проходить чемпионат, уже работает 145 гостиниц. К середине 2018 года их станет на 28 больше. Количество отелей и номеров в них зависит и от требований ФИФА. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Екатеринбурге их даже больше нормы. Эксперты прогнозируют, что цена за номер в пиковый период может увеличиться на 50%, а загрузка будет стопроцентной не только в игровые дни.

"За месяц до чемпионата мира уже будет повышенная загрузка, практически во всех городах, где он проводится. И еще месяц после завершения есть еще некоторые шлейф, потому что кто-то там еще остается, кто-то не сразу уезжает. То есть в принципе он влияет на три месяца", — говорит управляющий партнер Colliers Николай Казанский.

Подготовка к чемпионату мира идет по всем направлениям. Рестораны переводят свои меню на несколько языков, включая английский и испанский. В сувенирных лавках скоро появится продукция с символикой мундиаля.

Болельщики готовятся к чемпионату мира не меньше организаторов. Оформляют специальные паспорта, покупают билеты. Больше половины заявок на приобретение — из России. Тем более для граждан нашей страны введена специальная категория по самой низкой цене. В отелях уже забронировано больше половины мест, а путеводители по столице и другим городам проведения чемпионата разбирают как горячие пирожки. К проведению одного из самых масштабных событий в мире спорта фактически все готово.