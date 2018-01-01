При столкновении трех машин на МКАД пострадали трое

При столкновении трех машин на МКАД в понедельник ранены три человека. Одного их пострадавших с места ДТП эвакуировал вертолет. На 38-м километре трассы перекрыты четыре полосы, сообщает ТАСС. Причины ДТП выясняет столичная полиция.