От Европы до Океании: как мир встретил 2018 год

Большая часть мира уже отпраздновала наступление Нового года. В Нью-Йорке, несмотря на резкое похолодание, на Таймс-сквер собрались сотни тысяч человек. А в Европе торжества проходят на фоне усиленных мер безопасности.

Хрустальный шар — главный новогодний символ США — коснулся земли ровно в полночь. Несмотря на аномальные холода (в Нью-Йорке минус 15) на Таймс-сквер пришел, по данным СМИ, почти миллион человек. Для жителей спели Мэрайя Кэри, Ник Даймонд и другие исполнители. Пока новый год встречали жители Восточного побережья, западная часть США еще готовится к празднику.

В Бразилии жители солнечного Рио, а с ними и многочисленные туристы, тоже встретили Новый год. Под танцы и 17-минутный фейерверк на знаменитом пляже Копакабана.

Европа гуляла на широкую ногу. В Париже Триумфальная арка в прямом смысле заиграла новыми цветами. Для жителей французской столицы устроили настоящую дискотеку под открытым небом на Елисейских полях. В новогоднюю ночь это пешеходная зона. На первый взгляд ничто не напоминает о повышенных мерах безопасности, на фоне которых проходит празднование.

В Берлине новый год встречали у Бранденбургских ворот. "Добро пожаловать, 2018 год!" — так назвали фаер-шоу. Его посетили тысячи жителей. Первые ряды — только для женщин. Так называемая безопасная зона понадобилась впервые, чтобы защитить прекрасный пол от домогательств мигрантов. С увеличением их числа количество сексуальных преступлений возросло более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Спецслужбы учли опыт, и в этом году, похоже, все прошло спокойнее, хотя совсем без задержаний не обошлось.

А это Лондон. Обратный отсчет, затем бой курантов и одновременно красочный фейерверк на берегу Темзы. В центре шоу — знаменитая достопримечательность London Eye (Лондонский глаз).

В Греции сотни местных жителей и туристов собрались около знаменитого Акрополя в Афинах. Красочный салют и световое шоу на фоне древних развалин, а затем масштабный концерт.

В Азии торжества уже поутихли. В Китае фейерверк прогремел над самым большим в мире автомобильным мостом. Движение по нему частично открыли всего неделю назад. Мост соединил три крупнейших города – Чжухай, Макао и Гонконг. Проехать между ними теперь можно всего за полчаса вместо трех.

В Индонезии буквально за несколько минут до полуночи появились почти полтысячи новых семей. Массовую свадьбу городские власти организовали для тех, кому церемония не по карману.

А в Дубае новогодний праздник попал в Книгу рекордов Гиннесса. Фейерверк возле самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа — на ее страницы уже попадал в 2009 и 2014 годах. Теперь лазерное шоу снова признали самым масштабным в мире.

Самый первый в мире салют в честь нового 2018 года прогремел в Океании — новый год встретили жители островного государства Кирибати. Потом Фиджи, Новая Зеландия и Австралия. А самым последним в 2018 год войдет американский остров Самоа. Хоть он и находится в Океании, праздник в отличие от соседей там наступит на сутки позже.