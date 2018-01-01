Валерий Брагин: с американцами надо сыграть тактически грамотно

Завершился групповой этап проходящего в американском Баффало молодежного чемпионата мира по хоккею. Стал известны все пары участников четвертьфиналов. Нашей команде предстоит с хозяевами турнира сборной США.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин считает, что в матче с американцами нужно сыграть тактическим грамотно и аккуратно. В частности свести к минимуму удаления, так как сборная США успешно реализует численное преимущество. "Сборная США — команда хорошая, очень играющая. Против нее нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления", — приводит слова Брагина "Р-Спорт".

Нападающий сборной России Алексей Полодян считает, что американцев можно и нужно обыгрывать. "У США — хорошая команда. Но то, что их обыграли и канадцы, и словаки, показывает, что нам эта команда по силам" – цитирует Полодяна "Спорт-Экспресс".. Его поддержал защитник Егор Зайцев: " Американцы – хороший соперник. Нужно два дня отдохнуть. Будем настраиваться только на победу, потому что нам нужно идти дальше".

Все матчи 1/4 финала запланированы на 2 января.