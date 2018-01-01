Новогодний «конец света» во Владивостоке сняли на видео

Запущенная сразу после боя курантов петарда оставила без света целый микрорайон Владивостока, жителям которого пришлось встречать Новый год при свечах – на устранение повреждений ушло почти четыре часа. Несколько очевидцев сняли на видео «фейерверк-выключатель».

«После поздравления Путина наступил конец света. В нашем доме. Символично. Сидим при свечах, как в 90-е. Идеальный Новый год», — сообщила проживающая на Светланской улице Лада Глыбина.

Точечный пуск был произведен молодыми людьми на Горной улице – хлопушка угодила прямо в линию электропередач, после чего произошло короткое замыкание и отключение трех подстанций – на кадрах видно зарево, осветившее небо ночного Владивостока. На устранение последствий локальной аварии ушло около четырех часов.