Из тысячи московских автобусов убрали турникеты

В Москве с 1 января 2018 года на части автобусных маршрутов убрали турникеты. Вход для пассажиров стал легче в автобусы с "гармошкой". На 72 автобусных линиях москвичи смогут входить в салон через все двери.

По расчетам департамента транспорта столицы, возможность оплатить проезд по всему салону сохранит пассажирам пять минут в пути. Число валидаторов в автобусах увеличат, сообщает "Интерфакс".

Быстрее добираться до работы или дома начнут более миллиона горожан. Бестурникетными стали около 1,1 тысячи автобусов.