Мария Шарапова начала год с победы

В первый день нового 2018 года российская теннисистка Мария Шарапова стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне. Мария одержала победу над румынкой Михаэлой Бузарнеску.

Бузарнеску оказала незначительное сопротивление лишь в первой партии, которую Мария выиграла 6:3. Во второй Шарапова не отдала сопернице ни одного гейма и победила 6:0. Мария вышла во второй круг, где ее ждет встреча с американкой Элисон Риск.

Евгения Родина проиграла китаянке Йин-Йин Дуань в первом круге. Еще одна россиянка Екатерина Александрова выиграла у швейцарки Стефании Фегель 6:2, 6:3.