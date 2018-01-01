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1 января 201811:07

Мария Шарапова начала год с победы

hurriyetdailynews.com

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В первый день нового 2018 года российская теннисистка Мария Шарапова стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне. Мария одержала победу над румынкой Михаэлой Бузарнеску.

Бузарнеску оказала незначительное сопротивление лишь в первой партии, которую Мария выиграла 6:3. Во второй Шарапова не отдала сопернице ни одного гейма и победила 6:0. Мария вышла во второй круг, где ее ждет встреча с американкой Элисон Риск.

Евгения Родина проиграла китаянке Йин-Йин Дуань в первом круге. Еще одна россиянка Екатерина Александрова выиграла у швейцарки Стефании Фегель 6:2, 6:3.

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