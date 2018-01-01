"Реал" готов заплатить за Эдена Азара 120 миллионов евро

Мадридский "Реал" планирует приобрести полузащитника "Челси" Эдена Азара. Чемпион Испании готов заплатить за бельгийца 120 миллионов евро.

Переход Азара из "Челси" в "Реал" может стать главным событием зимнего трансферного окна. "Челси" не планирует расставаться с Эденом, однако многое зависит от цены футболиста. "Реал" согласен заплатить за 26-летнего игрока 120 миллионов евро. Сам Эден заявлял о своем желании играть за мадридский клуб.

Эден Азар связан с "Челси" контрактом до лета 2020 года. В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник забил 8 мячей и сделал столько же голевых передач. В последнем матче "синих" со "Сток Сити" Азар участия не принимал.