За сутки телефонные террористы "заминировали" 53 объекта

За сутки в России поступило 53 анонимных звонка об угрозах взрыва. Атаке телефонных террористов подверглись 30 городов — Москва, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Анадырь, Магадан, Самара, Саратов, Пенза и другие.

Как сообщает ТАСС, среди "заминированных" оказалось торговые центры, военторг, фитнес-клуб, бассейн, аэропорты, жилой дом, станция метро, рестораны, салон красоты и гостиница. На время проверки были эвакуированы более 14 тысяч человек.

Все угрозы оказались ложными, бомб не было обнаружено.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм. В настоящее время максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.