Пожар в Подольске ликвидирован

Огонь в подмосковном Подольске полностью ликвидирован.

Пожар в ангаре, расположенном по адресу Домодедовское шоссе, дом 27, возник накануне днем – загорелись пластиковые брикеты. Огонь был локализован на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров.

В 11:04 пожарные полностью ликвидировали возгорание, сообщает РИА Новости.