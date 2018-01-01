К чему готовиться в 2018-м году автомобилистам?Читайте нас в Telegram
В 2018-м году автомобилистов-должников будут лишать водительских прав. Ужесточается наказание за тонировку, снижается скорость движения в населённых пунктах, увеличиваются штрафы и цены на бензин. А нарушения на дорогах будут фиксировать народные инспекторы.
"Новые штрафы с 1 января" – один из самых популярных поисковых запросов автомобилистов – на этот раз не актуален. Основные повышения прошли в ноябре предыдущего года, ну а в этом – траты растут, прежде всего, на топливо.
Повышены акцизы на дизель и бензин – с января ставки выросли на 50 копеек. Конечная цена для потребителя автоматически увеличивается – в среднем, выходит уже плюс 60 копеек за литр. В июле будет еще одно такое же повышение – так что, в общей сложности, цена вырастет больше, чем на рубль. Рост акцизов, по прогнозам, за год даст бюджету порядка 40 миллиардов рублей.
В 2018-м — сразу несколько технических новинок. ПТС – паспорт автомобиля – теперь электронный. С этого года покупателю в автосалоне бумажный документ не выдается. Для регистрации машины нужен только номер виртуального паспорта, ну и договор купли-продажи. Перейти на новую систему полностью должны до 1 июля. Впрочем, автовладельцам с бумажными документами волноваться не стоит – обязательного перевода на "цифру" не предусмотрено. Старый паспорт по-прежнему действует.
Полис ОСАГО тоже поменял внешний вид. На новых бланках появился QR-код. Под ним — название компании-страховщика, срок действия полиса, имя владельца и данные о машине. По сути, ссылка на базу ОСАГО – еще одна степень защиты. С помощью мобильного телефона можно убедиться, что не получил подделку. А еще свою страховую теперь можно "подружить" с системой ГЛОНАСС.
У владельца машины, на которой установлено оборудование, теперь есть возможность поручить информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" передавать данные об аварии страховщикам. Сигнал попадает на пульт дежурному, автоматически создается так называемая "карточка ДТП" — и данные уходят в страховую. А значит, для получения выплат уже не придется собирать лишние документы.
Борьба с тонировкой – на повестке весенней сессии Госдумы. Речь о сильном затемнении стекол: это когда переднее пропускает меньше 75 процентов света, а боковые – меньше 70. В первом чтении уже принят закон, увеличивающий штрафы в разы: при первом нарушении – с 500 до 1500 рублей, при повторном – до 5000.
Наталья Агре, президент общественной организации "Движение без опасности", рассказала: "Тема тонировки имеет ярко выраженный региональный характер. Это очень большая проблема Кавказа. Мы беседовали с сотрудниками ГИБДД, говорят, есть такие водители, которые тонируются по 30 раз подряд, их останавливают, они оплачивают штрафы, после этого снимают тонировку, их опять останавливают за то же самое. Есть такие убежденные поклонники тонировки. Я думаю, увеличение штрафов станет для них хорошим аргументом не тонироваться".
Зона успокоенного движения – еще одно возможное новшество. Специальный знак, предписывающий автомобилям двигаться со скоростью от 10 до 20 километров в час, предлагают устанавливать на улицах с оживленных пешеходным движением. Переходить дорогу в таких зонах можно будет в любом удобном месте.
В этом году программа "Народный инспектор" может заработать по всей России. Ее уже протестировали в Москве и Татарстане. А скоро штрафовать водителей на основании кадров, снятых очевидцами, начнут и в других регионах.
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