Британка остановила удиравшего злоумышленника, подставив ему подножку

Полиция британского Хартфорда разыскивает женщину, которая одним приемом уложила на землю убегавшего от стражей порядка злоумышленника. Уличная камера наблюдения зафиксировала момент поимки 23-летнего Аарона Кадмана (Aaron Cadman).

Инцидент произошел поздним вечером 23 декабря на запруженной горожанами Фор-стрит. Около 22:30 служители закона получили сигнал о том, что в одном из близлежащих питейных заведений группа молодых людей едва не напала на охранника, угрожая ему расправой. Услышав, что хозяин бара вызвал полицию, зачинщики запрыгнули в машину, но далеко уехать им не удалось — на дороге их остановили констебли.

Имевший при себе наркотики Кадман попытался убежать — оттолкнув полицейского, он бросился наутек, при этом ловко уворачиваясь от гнавшихся за ним служителями закона. Возможно, он и оставил бы их с носом, кабы не отважная прохожая — женщина выбежала на проезжую часть и подставила подозреваемому подножку. Спустя несколько секунд он уже был в наручниках, тогда как женщина скрылась из виду.

Главный инспектор полиции района Ист-Хартфордшир Джерри Макдональд выразил благодарность незнакомке, призвав ее связаться со стражами порядка, дабы они лично могли выразить ей свое почтение.

Кадману были предъявлены обвинения в грабеже, хранении кокаина, нападении на полицейского и антиобщественном поведении. Он был отпущен под залог с обязательством явиться в суд 24 января.