Овечкин лидирует на выборах капитана сборной всех звезд

Традиционные матчи всех звезд Национальной хоккейной лиги пройдут 27 и 28 января в Тампе. Началось голосование по выбору капитанов сборных дивизионов, которое продлится весь первый день нового года.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин лидирует на выборах капитана сборной Столичного дивизиона. Александр опережает в опросе Сиднея Кроссби ("Питсбург") и Джона Тавареса ("Айлендерс"). Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский занимает пятое место.

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко идет вторым в голосовании по выборам капитана Центрального дивизиона. Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров также второй в списке кандидатов на должность капитана Атлантического дивизиона.