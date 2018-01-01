Социальные протесты в Иране: погибли 10 человек

В Иране не утихают массовые акции социального протеста. В понедельник стало известно, что в столкновениях погибли уже десять человек.

С 28 декабря беспорядками охвачены крупные города страны: Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт.

За вечер воскресенья погибли четыре человека: двое застрелены в городе Изе, подросток и старик в городе Доруде погибли под пожарной машиной.

Власти отрицают, что силы правопорядка стреляли по манифестантам, и обещают найти виновных в ходе расследования.

"Народ города Изе выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели двух человек и нескольким пострадавшим", — заявил член иранского парламента Хедаятолла Хадеми.