В массовых новогодних гуляниях поучаствовали 8,5 миллиона человек

В новогоднюю ночь в различных регионах России состоялись более 14 тысяч массовых праздничных мероприятий, в которых приняли участие 8,5 миллиона человек.

За общественным порядком в это время следили около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 11 тысяч военнослужащих Росгвардии, 5800 сотрудников частных охранных организаций, 11200 членов народных дружин и 2500 представителей казачества, рассказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, порядок на новогодних торжествах был обеспечен в полном объеме. Сейчас сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания отдыхающих.