Сеул приветствует решение КНДР отправить спортсменов на Олимпиаду

Власти Южной Кореи поддерживают предложение лидера КНДР Ким Чен Ына отправить свою команду на зимние Олимпийские Игры в Пхенчхане.

"Успешный старт Игр будет способствовать установлению стабильности не только на Корейском полуострове, но и по всей Восточной Азии и во всем мире", — заявил официальный представитель президентской администрации Пак Су Хён.

Кроме того, Оргкомитет Олимпиады также приветствовал предложение северокорейского лидера, отметив, что решение об участии сборной КНДР стало бы "проявлением истинного олимпийского духа", передает РИА Новости.

В своем новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо улучшать отношения с Южной Кореей, а также что собирается отправить сборную страны на Олимпиаду.