Арсен Венгер высказался за введение видеоповторов в английской премьер-лиге

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выступил за скорейшее введение видеоповторов в английской премьер-лиге. Французский специалист считает, что благодаря этому нововведению сократится число судейских ошибок.

В последнем матче 2017 года "Арсенал" упустил победу в гостевом матче с "Вест Бромвичем" – 1:1. Хозяева сравняли счет благодаря спорному пенальти. Венгер остался недоволен судейством и призвал к скорейшему введению системы видеоповторов в матчах английской премьер-лиги.

"Мы можем говорить и говорить, но ничего от этого не изменится, — цитирует "Спорт-Экспресс" Венгера. — Премьер-лига не хочет решать проблему. Несколько лет назад рефери стали профессионалами, но уровень их не вырос. Видеоповторы изменили бы ситуацию. Мы хотим быть лучшей лигой в мире, поэтому пришло время использовать эту технологию. Другие лиги используют".