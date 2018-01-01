Басурин: украинские военные выпустили по ДНР более 200 мин и снарядов

С начала очередного перемирия в Донбассе, объявленного 23 декабря 2017 года, Вооруженные силы Украины 24 раза нарушили его, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин и снарядов. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В частности, за последние сутки на донецком направлении украинские военные использовали гранатомет и легкое стрелковое оружие, уточнили в центре контроля и координации режима прекращения огня.

С сентября 2014 года в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске приняты уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в регионе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.