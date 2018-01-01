На окраине Турина неизвестные заложили 13 бомб

В понедельник на окраине Турина взорвалась бомба. Осколками ранены 17-летний марокканец, 45-летняя женщина, и двое итальянцев 61 и 83 лет.

Ударная волна повредила четыре автомобиля. Полицейским удалось предотвратить еще большую трагедию. Они нашли на той же улице еще 12 взрывных устройств. Следствие устанавливает виновных, пишет ТАСС.