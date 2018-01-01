Два землетрясения произошли на Ставрополье

В Ставропольском крае 1 января зафиксированы два подземных толчка. По данным МЧС, разрушений не зафиксировано, жертв нет, жалоб от населения не поступало, передает ТАСС.

Магнитуда толчков составили 3,7 и 3,3, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.