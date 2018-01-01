Ростуризм просит предупреждать выезжающих в Азию об опасности лихорадки Денге

Ростуризм обратился к россиянам, планирующим отдохнуть за границей, с просьбой внимательно отнестись к данным об эпидемиологической обстановке в стране назначения.

Особое внимание отдыхающих чиновники обращают на Юго-Восточную Азию. За последние 10-15 лет наблюдается рост заболеваемости лихорадкой Денге во Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и на Шри-Ланке. В 2017 году инфекция добралась до Бразилии.

Ростуризм просит туроператоров информировать выезжающих о рисках в регионах тропического и субтропического климата.