Норвежка Остберг победила в гонке преследования на "Тур де Ски"

В швейцарском Ленцерхайде продолжается традиционный новогодний лыжный турнир "Тур де Ски". Норвежская лыжница Ингвильд Остберг стала победительницей третьего этапа – гонки преследования на 10 км.

Осберг, выигравшая накануне индивидуальную гонку на 10 км, победила в гонке преследования с результатом 26 минут 48,1 секунды. Второй на финиш пришла еще одна норвежка Хейди Венг, проигравшая соотечественнице 22 секунды. Третье место у американки Джессики Бьорнсен.

Среди россиянок лучший результат показала Анастасия Седова, занявшая 11 место. На 17 месте Наталья Непряева. Алина Жамбалова стала 26-й, Анна Нечаевская – 39-й, Яна Кирпиченко 49-й, а Мария Гущина – 52-й.