Водитель снял на видео аварию с участием 40 машин на севере США

Около 40 машин вылетели с дороги и столкнулись на заснеженной трассе на западе американского штата Мичиган, где установилась очень холодная по местным меркам погода, сообщает Fox17. Один из участников массового ДТП снял на видео товарищей по несчастью, вовремя не сбросивших скорость.

"Местом встречи" стало отрезок шоссе №31 близ съезда к Маскигону, где во второй половине дня 29 декабря "сошлись" более трех десятков машин. К моменту появления принадлежащего Джиму Перро пикапа здесь столкнулись уже не меньше восьми автомобилей. Сам автор записи хотя и вовремя нажал на тормоза, но на скользкой дороге вынужден был съехать на обочину, дабы не протаранить остановившихся впереди коллег.

Стоило Джиму включить камеру на мобильном телефоне, как на его глазах с дороги вылетело пять машин, еще две хоть и удержались на проезжей части, но попали в ДТП. Сам автор ролика, который посмотрели более 11 миллионов раз, утверждает, что его машину трижды зацепили другие участники движения.

Всего участниками массовой аварии стали около 40 автомобилей, дорожным рабочим и 15 полицейским потребовалось несколько часов на то, чтобы вызволить все пикапы из снежного плена.

В результате инцидента, как отмечают местные СМИ, никто серьезно не пострадал, хотя трое дорожных рабочих и обратились за помощью к медикам.