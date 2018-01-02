Премьера трейлера фильма Данилы Козловского "Тренер"

2 января состоялась премьера трейлера спортивной экш-драмы "Тренер". Фильм, снятый Данилой Козловским, это эмоциональная история о поражениях и победах, о сомнениях и силе духа, о нелегкой борьбе (прежде всего, с самим собой) и об истинной преданности своему делу и своим идеалам.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Фильм производства студий "Кинослово", "Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова", DK Entertainment и телеканала "Россия 1" снят при поддержке Российского футбольного союза. Продюсеры: Данила Козловский, Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков. В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Александр Ильин младший, Дмитрий Сычев и другие.

На широкий экран картина выйдет 19 апреля 2018 года.