Украинские силовики заявили о двух прицельных обстрелах

Несмотря на согласованный Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе новогодний режим тишины, обстрелы продолжаются.

Украинские военные заявили о двух нарушениях режима прекращения огня 1 января 2018 года: захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Об этом сообщалось в Facebook пресс-центра штаба военной операции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С 2014 года приняты три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются.