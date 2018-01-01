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1 января 201820:12 Ольга Мещерякова

Пособия на первенца и льготная ипотека: президентские инициативы вступили в силу

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С 1 января 2018 года в России вступил в силу ряд законов, которые напрямую повлияют на жизнь миллионов людей. Минимальный размер оплаты труда повышен до 9,5 тысячи рублей — это 85 процентов от прожиточного минимума. Сравняться эти показатели должны уже через год, а пока по расчетам правительства повышение зарплат коснется почти 1,5 миллиона работников. Кроме того, на 4 процента будут повышены зарплаты бюджетникам и увеличатся страховые пенсии неработающим пенсионерам. Сегодня же вступил в силу закон о телемедицине, разрешающий врачам консультировать пациентов по скайпу или телефону.

И одно из самых главных нововведений — вступили в силу законы, принятые по демографическим инициативам президента. Миллионы семей начнут получать ежемесячное пособие при рождении первого ребенка, продлено действие программы материнского капитала, а семьи с двумя и более детьми получат право на льготную ипотеку.

Как узнала — сразу в центр госуслуг. Демографическая инициатива президента ведь именно для нее, больничного фельдшера. Такая нужная сейчас адресная помощь.

- Существенно, конечно, зарплаты небольшие.

Татьяна к весне ждет первенца и очень рассчитывает на поддержку.

"В среднем по стране мера будет составлять чуть больше 10 тысяч рублей в месяц и будет доступна по всей территории Российской Федерации", — сообщила ранее Ольга Голодец, председатель правительства РФ.

На дополнительные бюджетные выплаты могут рассчитывать семьи, где начиная с 1 января этого года родится первый ребенок, а ежемесячный доход на каждого не превысит полтора прожиточного минимума в регионе.

"Выплаты в дополнение к тем пособиям, которые в соответствие с действующим законодательством будут продолжать назначаться", — пояснил Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ.

Подсчитать просто: Татьяна получает в больнице 17 тысяч рублей в месяц, Антон — сварщик на заводе — 23 тысячи, а дальше по формуле. Годовой доход мужа и жены нужно разделить на 12 месяцев и трех человек. Итого: 13 тысяч 333 рубля. Меньше, чем полтора прожиточных минимума взрослого во Владимирской области. Это значит, что каждый месяц государство будет выплачивать Татьяне 9752 рубля — прожиточный минимум ребенка.

Кстати, полная семья или нет, значения не имеет. Выплаты получат и усыновители, если ребенок появился в семье в 2018 году.

Яна выбирает коляску. Точнее, две коляски. Скоро у нее родятся мальчик и еще мальчик. А поскольку доход у Яны невысокий, она получит дотацию и на первого, и (если сочтет необходимым) на второго ребенка. То, чего ждали очень многие родители, прописано в демографической инициативе президента.

Программа действия материнского капитала продлена еще на три года. Положенные по закону 453 тысячи рублей, как и прежде, рассчитаны на образование детей, пенсию матери, жилье или средства для реабилитации ребенка-инвалида. Новшество в том, что часть денег при необходимости можно потратить.

"Выплата адресная, и воспользоваться ею смогут те семьи, которые имеют невысокий доход, а именно не более полутора прожиточных минимума трудоспособного гражданина на одного члена семьи", — поясняет депутат Госдумы Ольга Баталина.

Выплаты, как и в случае рождения первенца, ежемесячные, в размере детского прожиточного минимума.

"Чтобы получить эти деньги, нужны: паспорт мамы, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах", — говорит глава ПФР Антон Дроздов.

Заявление можно будет принести в МФЦ или в клиентское отделение Пенсионного фонда и не важно, произойдет это сразу после знаменательного события или спустя какое-то время — деньги будут начислены с момента рождения ребенка.

Но для семьи Артема и Кристины самое главное, что будет решен жилищный вопрос.

"У меня сейчас все мысли заняты обустройством нового жилья подборкой мебели", — рассказывает Кристина Жигулина.

Квартира в новостройке стала доступней. Ведь с 1 января этого года ипотеку можно взять под 6% годовых. И это тоже одна из составляющих демографической инициативы президента.

"Программа по субсидированию до 6% ипотечной ставки для тех семей, в которых родился либо второй, либо третий ребенок. В случае рождения второго ребенка это субсидирование на 3 года, соответственно, в случае рождения третьего ребенка в семье это субсидирование на 5 лет", — объясняет Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ.

Даже если ипотека уже есть, тем, у кого родился второй или третий ребенок, кредитор сократит ставку до 6% — государство компенсирует банковские потери от реструктуризации.

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