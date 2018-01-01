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1 января 201820:30 Сергей Мингажев

КНДР жмет на ядерную кнопку и едет на Олимпиаду

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Ким Чен Ын начал Новый год с серии сенсационных заявлений. Лидер КНДР сообщил, что у него теперь есть ядерная кнопка, а сборная Северной Кореи поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Да и сам факт его выступления — событие экстраординарное. Если раньше все заявления Ким Чен Ына звучали на фоне его фотографий и беззвучной хроники, то сейчас он обратился к нации перед камерами и дал возможность всему миру услышать свой голос. Какой эффект вызвала его речь?

Традицию новогодних обращений к народу, как и внешнее сходство, Ким Чен Ын унаследовал от своего деда основателя Северной Кореи Ким Ир Сена (во время правления Ким Чен Ира эта традиция вообще не практиковалась). В первый день 2018 года северокорейский народ и вместе с ним остальной мир услышали, как звучит голос вождя, -  внук вечного президента КНДР подвел главный итог прошедшего года.

"Вся территория материковой части Соединенных Штатов — в зоне действия нашего ядерного удара. Ядерная кнопка всегда у меня на столе. США должны четко осознавать, что это не угроза, а реальность", — заявил Ким Чен Ын.

Праздничный салют над городской набережной — главное новогоднее шоу в Пхеньяне. Фотографирование на смартфоны (в КНДР — своя внутренняя мобильная связь и Интернет) здесь тоже в моде. В парке ледяных скульптур — снежная копия баллистической ракеты "Хвасон-15". Именно после ее успешного испытания в конце ноября Ким Чен Ын заявил, что в стране завершено строительство ядерных сил. С большого экрана на площади у пхеньянского вокзала лидер КНДР ставит перед народом задачи на предстоящий год.

"В этом году мы должны сосредоточиться на массовом производстве боеголовок и баллистических ракет для оперативного развертывания", — отметил Ким Чен Ын. Народ отвечает, что к выполнению задач готов.  "Мы гордимся тем, что сделали в прошлом году. То, что  сказал уважаемый товарищ Ким Чен Ын в новогоднем обращении, заставит нас работать еще больше", — говорят местные жители.

Итогом прошлогодних ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна стало ужесточение санкций Совбеза ООН против КНДР. Они теперь включают ограничения на поставки нефти. Всем странам также предписано депортировать северокорейских трудовых мигрантов. Однако Ким Чен Ын заявляет: его ракетная программа направлена на защиту от агрессивной политики США. 

Более того, в новогоднем обращении он открыто заявил о готовности к диалогу и примирении с Южной Кореей. "Зимняя Олимпиада в Южной Корее станет хорошей возможностью. Мы искренне надеемся, что Игры будут успешными, и готовы предпринять различные шаги, включая отправку нашей делегации. Официальные лица обеих государств должны срочно встретиться для обсуждения этой возможности", — отметил Ким Чен Ын.

В Сеуле на это уже отреагировали. "Мы приветствуем новогоднее обращение Ким Чен Ына, в котором он выразил готовность отправить делегацию на Олимпиаду в Пхенчхан, и его предложение о переговорах по улучшению межкорейских отношений", — заявил официальный представитель администрации президента Южной Кореи Пак Су Хен.

Однако главные союзники Сеула в этом вопросе — Вашингтон и Токио — в переговорах по-прежнему не заинтересованы. Менее месяца назад Южная Корея и США начали масштабные учения Vigilant Ace с привлечением более 200 боевых самолетов, направленных на сдерживание Пхеньяна.  В Японии прошло заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждался сценарии войны на Корейском полуострове.

На вопрос, не собираются ли США "поставить на паузу" учения хотя бы на время Олимпиады, глава Пентагона Джеймс Мэттис дает недвусмысленный ответ: "На паузу я ставлю учения на какое-то время из-за дипломатического вопроса или чего-то подобного. Этого я в настоящее время не ожидаю".

Кстати, поездка сборной США в Пхенчхан по-прежнему под вопросом. По соображениям безопасности. Поэтому ожидать, что 2018-й станет годом разрядки на Корейском полуострове пока не приходится.

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