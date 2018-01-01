Назло маме отморожу уши: политологи - о введении Украиной биометрии на границе с Россией

Украинские националисты устроили факельные шествия по случаю дня рождения их духовного вождя Степана Бандеры. "Правый сектор" (запрещен в России) проводит марши в десяти городах, в том числе в Киеве. Такие акции давно вызывают неприятие не только в России, но и в Европе, куда так стремится Украина. Власти Польши не раз заявляли, что с культом Бандеры Киев в ЕС никогда не войдет. А россияне, которые приезжают на Украину, теперь обязаны иметь биометрический паспорт и сдавать отпечатки пальцев. Киев включил Россию в число стран группы так называемого миграционного риска. В чем Украина видит риск и почему от нововведения могут пострадать главным образом ее граждане?

Новую систему пропуска жители приграничных сел пока видели только по телевизору. Новое оборудование, на которое Украина обещала потратить 300 миллионов гривен (это больше, чем полмиллиарда рублей), украинские каналы показывают всю неделю. Со всех ракурсов. Сначала приложить четыре пальца, потом — еще один...

Пока техника работает на единичных пунктах пропуска. Но проблему государственной важности — уверяет Киев — решат. Александр Турчинов, секретарь Совбеза Украины, обещает: шпигуны не пройдут.

"В первую очередь это касается граждан Российской Федерации, откуда к нам попадают и шпионы, и диверсанты, и провокаторы, те, кто являются серьезно проблемой. И с этого года эта проблема будет решена", — заявил Турчинов.

"На Украине от бессилия не знают, что бы придумать, чем бы насолить нам, но сами они только себе хуже делают. Наши тоже ведут. Будут украинцы, которые деньги домой привозят, к нам меньше ехать", — уверены россияне.

О том, что ввод биометрических паспортов может вызвать зеркальную реакцию со стороны России, в Киеве, вероятно, не задумывались. По статистике от 5 до 8 миллионов украинцев — данные за 2012 год — работали за границей. Сейчас количество снизилось, но в Россию до сих пор проще всего уехать на заработки.

"От 2 до 5 миллиардов долларов украинские гастарбайтеры привозят или посылают на территорию Украины. А находятся их здесь не более 2 миллионов человек. Чисто украинская логика: назло маме отморожу уши. Они готовы тратить любые ресурсы, деньги граждан, чтобы торжествовала антироссийская идеология", — сказал политолог Олег Матвейчев.

Российские граждане удар на себе ощутят вряд ли. Во-первых, только за последние 7 месяцев в России были выданы полтора миллиона биометрических паспортов, а выдают их уже почти 10 лет. Да и сам Киев подтвердил: наличие загранпаспорта не обязательно в принципе — достаточно сдать отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

"Вся система биометрии ударит по обыкновенным украинцам и простым гражданам, которые столкнутся с трудностями, которых никто себе даже представить не может. Можно говорить о многочисленных очередях на границе именно с украинкой стороны, учитывая количество людей работающих в России", — уверен политолог Владимир Джаралла.

При этом на введение виз для россиян, о которых разговоры шли несколько месяцев, Киев, видимо, понимая размер ущерба, так и не решился.