Фильм "Движение вверх", премьера которого состоялась 28 декабря, уже посмотрели более полумиллиона человек. И это — только начало. Картина о драматических событиях, развернувшихся во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года, по отзывам самих ее зрителей, обладает удивительным воздействием на аудитории, не оставляя в зале равнодушных, причем возраст зрителя значения не имеет. Чтобы понять причину такого успеха, нужно увидеть фильм своими глазами.

Россияне дождались новогодних каникул и устремились в кино. Самый ожидаемый российский блокбастер "Движение вверх" в первый же новогодний вечер собирает полные залы. Новый фильм от создателей легендарных "Экипажа" и "Легенды №17" оправдал самые смелые ожидания зрителей. "Это круче, чем "Легенда №17", — говорят они. Даже больше чем оправдал: зная всю историю уже до этого, все равно сидишь в полном напряжении до последней минуты.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о людях, совершивших невозможное, о том, что им пришлось поставить на кон ради победы и чести своей страны. Непридуманная история триумфа духа, силы воли и, конечно, любви трогает до слез даже мужчин.

Только за первые дни проката картину посмотрели более 700 тысяч зрителей. И если утром на сеансах "Движения вверх" — в основном школьники, которые сейчас на каникулах, то вечером идут те, кто помнят те легендарные три секунды и снова хотят пережить тот неповторимый вкус победы и гордости за страну.

"Фильм потрясающий! Мы рождены в СССР и гордимся этим, — признаются зрители. — Именно того духа нам сейчас не хватает".

"Движение вверх" набирает обороты. Во многих кинотеатрах зрителям уже рекомендуют бронировать билеты на фильм заранее.