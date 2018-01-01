Семеро детей отравились парами хлорамина в сауне в новогоднюю ночь

Следователи начинают проверку после госпитализации ребят, отравившихся в сауне. После новогодней ночи в реанимацию и детскую хирургию попали 7 детей с диагнозом "отравление парами хлорамина".

Как выяснилось, компания арендовала 31 декабря одну из саун в Подмосковье для отдыха. В сауне дети начали жаловаться на плохое самочувствие. У них начались рвота, кашель, рези в глазах. Родители вызвали скорую.

Ведется расследование. Проведен осмотр места происшествия с сотрудниками Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне, передает "Интерфакс" со ссылкой на СКР.

Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).