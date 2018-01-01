Пожар в Красноярском крае: погибли ребенок и двое взрослых

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Красноярском крае. В городе Лесосибирск загорелся двухэтажный деревянный жилой дом площадью 80 квадратных метров.

Эвакуированы более 80 человек, для них подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе "Снежная".

Тушение продолжается, передает ТАСС.