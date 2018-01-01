"Ливерпуль" дожал "Бернли", забив победный гол в дополнительное время

В рамках 22-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" в выездном матче играл против "Бернли" и вырвал победу со счетом 2:1, забив решающий гол уже в дополнительное время.

Первый гол в поединке был забит по истечении часа игры. На 61-й минуте после скоростной атаки "красных" в центре штрафной, находясь спиной к воротам, мяч получил сенегальский нападающий Садио Мане и с разворота вколотил его в верхний угол вратаря "Бернли". – 1:0.

Матч шел к своему логическому завершению, однако на 87-й минуте хозяева смогли сравнять счет после того, как защитник "Бернли" Тейлор навесил в штрафную, Сэм Воукс скинул его дальше на Йоханна Гудмундссона, которому оставалось попасть в пустой угол и он этим шансом воспользовался – 1:1.

Но последнее слово в матче осталось все-таки за подопечными Юргена Клоппа, причем по своему развитию победный гол получился практически копией гола футболистов "Бернли". Меньше чем за минуту до финального свистка ливерпульцы получили право на штрафной, который подал Алекс Окслейд-Чемберлен, Деян Ловрен головой скинул мяч на дальний угол ворот соперника, а Рагнару Клавану уже не оставалось ничего, как поразить пустой угол ворот "кларетовых" и принести победу своему клубу – 2:1.

После одержанной победы "Ливерпуль" набрал 44 очка и занимает четвертую строчку в английской премьер-лиге. На данный момент, "красные" сравнялись по очкам с "Манчестер Юнайтед", однако у "красных дьяволов" остается матч в запасе.