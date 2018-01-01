Транскавказская магистраль снова закрыта

Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию и РФ, закрыта на участке населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавины дорога будет закрыта для всех видов транспорта до особого распоряжения.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок до нормализации погодных условий и соблюдать в дороге меры повышенной безопасности.

Силы и средства ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, передает ТАСС.