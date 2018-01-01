Путин ужесточил закон о наркотиках

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков в воинских частях.

Согласно закону, сбыт наркотиков в воинской части будет караться сроком заключения от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Повышенная уголовная ответственность вводится за распространение наркотиков в следственных изоляторах, общественных местах, транспорте.

Кроме того, президент подписал закон о наделении кабинета министров полномочиями по определению маркируемых товаров.

Правительство сможет определять перечень товаров, подлежащих маркировке, а также ее порядок, передает ТАСС.