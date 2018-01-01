Семь человек отравились угарным газом в Оренбургской области

В Оренбургской области семь человек, из них трое детей, погибли в пожаре. Их тела были обнаружены жилом доме одной из деревень Курманаевского района.

Вероятно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем в новогоднюю ночь и не заметить, как загорелся дом, передает "Интерфакс".

Предположительно люди погибли от отравления угарным газом. Причины случившегося, как и время гибели, устанавливаются, передает ТАСС.