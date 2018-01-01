Макгрегор – о Нурмагомедове: бой этого дагестанца меня усыплял, а сам он был небрежен

Ирландский боец смешанного стиля и действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказался о прошедшем бое Хабиба Нурмагомедова с Эдсоном Барбозой в рамках шоу UFC 219. По его словам, действия российского бойца вгоняли в сон.

"Этот дагестанец в ту ночь выглядел как собачье дерьмо, – резко высказался в своем Twitter Макгрегор. – Бой был полон небрежных действий и это усыпляло меня. Заплатите мне, встаньте на колени и попросите меня, и тогда Король вернется. В ином случае меня не переубедить".

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов одержал 25-ю победу в своей карьере над бразильским бойцом Эдсоном Барбозой. После этого россиянин высказался о том, что теперь готов сразиться и с Макгрегором, и с Тони Фергюсоном.