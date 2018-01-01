Футболисту "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы за ложные показания

Хорватский футболист "Ливерпуля" Деян Ловрен рискует получить тюремный срок сроком на пять лет за дачу ложных показаний в ходе судебного процесса, связанного с подозрениями в коррупции при совершении его трансфера из загребского "Динамо" во французский "Лион". Сам игрок в очередной раз предстанет перед судом второго января.

Об этом сообщает английское издание Sun.

Сама сделка была совершена в 2010-м году. За "Лион" Ловрен сыграл 72 матча, после чего был куплен английским "Саутгемптоном". За "святых" хорватский защитник провел 31 игру, после чего был куплен "Ливерпулем", за который он выступает на сегодняшний момент.

В матче 22-го тура против "Бернли" он отдал голевую передачу Рагнару Клавану, который забил победный для "красных" гол. "Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:1.