В Иране протестующий начал стрелять в полицейских

В иранском Неджефабаде мужчина застрелил одного полицейского на манифестации и ранил еще троих. По словам представителя полиции Саида Монтазера аль-Махди, протестовавший стрелял из охотничьего ружья, передает ТАСС.

Акции протеста начались в четверг в Мешхеде (второй по численности город в стране). Участники манифестации протестовали против роста цен. Протесты перекинулись на другие населенные пункты. По меньшей мере 12 человек погибли.

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что массовые акции протеста вызваны внутренними проблемами и вмешательством других государств в жизнь страны.