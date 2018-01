Майкл Пенс: США окажет поддержку участникам протестов в Иране

США окажет поддержку участникам протестов в Иране, заявил вице-президент США Майкл Пенс. Он написал в своем "Твиттере", что не повторит постыдную ошибку и не будет игнорировать героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, но напротив, не обманет ожидания людей.

(2/2)...The bold and growing resistance of the Iranian people today gives hope and faith to all who struggle for freedom and against tyranny. We must not and we will not let them down. #IranProtests

Президент США Дональд Трамп также оставил сообщение в социальной сети. Он указал, что в Иране настало время перемен.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!