"Манчестер Юнайтед" не оставил шансов "Эвертону" в матче чемпионата Англии

В матче 22-го тура английской премьер-лиги по футболу в Ливерпуле "Эвертон" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". Подопечные Сэма Эллардайса не смогли навязать борьбы "красным дьяволам" и уступили со счетом 0:2.

"Юнайтед" по ходу игры владел большим территориальным преимуществом, но первый гол был забит только во втором тайме – на 57-й минуте счет ударом из-за пределов штрафной открыл форвард "МЮ" Антони Марсьяль. Его удар пришелся в самый верхний угол ворот голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

После забитого гола подопечные Жозе Моуриньо продолжили наращивать давление, попутно не позволяя "ирискам" создать опасные моменты у ворот Давида Де Хеа и именно гости были ближе к увеличению счета в свою пользу, нежели хозяева – к ничейному результату. По итогам матча они не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "МЮ".

Зато ударами в цель отличались игроки "Манчестера". В одном из эпизодов Джесси Лингард дальним ударом поразил ворота "Эвертона" и сделал счет 2:0. Гол получился схожим с "выстрелом" Марсьяля и пришелся вновь в "девятку" Пикфорда.

Отметим, что самым ценным игроком в составе "Юнайтед" стал Поль Погба, в активе которого две голевые передачи.

"Манчестер Юнайтед" набрал 47 очков и вышел на чистое второе место, опережая идущий третьим "Челси" на два балла. Однако у "синих" в запасе остается один матч, который они проведут третьего января в гостях у "Арсенала".

"Эвертон" же с 27-ю очками пока остался на девятой строчке. Их безвыигрышная серия теперь насчитывает четыре матча.