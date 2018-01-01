МЧС: в ближайшие сутки в Москве ожидается усиление ветра и гололедица

В пресс-службе столичного главка МЧС с ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета сообщили, что в Москве вечером 1 января и днем 2 января ожидаются сильный ветер и гололедица на дорогах. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, передает "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства напомнили о соблюдении правил дорожного движения автомобилистами и пешеходами во избежание ДТП и случаев травматизма.